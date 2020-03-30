Кристина Орбакайте трогательно поздравила дочь с днем рождения: «Мой нежный ангел»
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Фото: Instagram
Кристина Орбакайте трогательно поздравила единственную дочь с днем рождения, назвав ее нежным ангелом, но намекнув на непростой характер девочки.
«Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка!», — подписала артистка снимок дочери в Instagram.
К поздравлениям присоединилась Алла Пугачева: «С днем рождения, капелька моя», — написала она в комментарии.
«С днем рождения, Клавочка», — поздравил именинницу и Максим Галкин.
Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин: сына Никиту она родила, будучи в отношениях с Владимиром Пресняковым, сын Дени появился в гражданском браке певицы с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, а отцом Клавы стал предприниматель Михаил Земцов (он и Кристина вместе уже 15 лет).
Фото и видео: Instagram
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