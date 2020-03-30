Кристина Орбакайте трогательно поздравила дочь с днем рождения: «Мой нежный ангел»

К поздравлениям присоединилась Алла Пугачева: «С днем рождения, капелька моя», — написала она в комментарии.

«С днем рождения, Клавочка», — поздравил именинницу и Максим Галкин.

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин: сына Никиту она родила, будучи в отношениях с Владимиром Пресняковым, сын Дени появился в гражданском браке певицы с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, а отцом Клавы стал предприниматель Михаил Земцов (он и Кристина вместе уже 15 лет).