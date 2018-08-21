Кристина Орбакайте становится копией Аллы Пугачевой

«Кристина! Вы чем старше, тем больше похожи на маму», «Вылитая мама…», «Кристина становится похожа на маму», «Кристина! Как вы поразительно похожи на свою маму становитесь», «Кристина — копия своей звездной мамы», «Как же Кристина становится похожа на маму!», «Сейчас похожа на Аллу Борисовну...очень...», «Кристина, Вы всё больше становитесь похожи на вашу маму, легендарную Аллу Борисовну», — пишут фолловеры.

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей — 27-летний Никита от Владимира Преснякова, 20-летний Дени от Руслана Байсарова и шестилетняя Клавдия от нынешнего супруга, Михаила Земцова.