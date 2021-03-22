Кристина Орбакайте стала гостем первой в России арт-медиа выставки

О своем впечатлении рассказала и актриса Наталья Бочкарева. По ее словам, вернисаж поражает креативностью, неординарностью. «Открыла для себя фотографии Жасмин, где я вообще не узнала свою подругу. И каких трудов стоила работа, где Алла Борисовна Пугачева снялась без макияжа», — перечислила она некоторые экспонаты.

Ожидается, что выставку посетят «Би-2», Сати Спивакова, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Егор Бероев и Ксения Алферова, Сосо Павлиашвили и другие.

Как признается сама Миронова, человек является сценаристом, автором, режиссером и постановщиком своей жизни, именно под таким девизом она задумывала выставку. По ее словам, главное, что могут получить зрители, даже далекие от творчества, это вдохновение. Посетить выставку можно до июня 2021 года.