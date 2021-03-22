Кристина Орбакайте стала гостем первой в России арт-медиа выставки
Фото: Пресс-служба выставки
В экспозиции под названием I Mironova music video monster собраны снимки из личного архива Ирины Мироновой, сделанные в разные годы на съемках клипов, фильмов. Кроме того, выставлены оборудование и видеотехника с 2000 по 2020 годы. По ним можно отследить, как менялись съемки клипов — от видеокассет до смартфона и VR-технологий. К примеру, один из экспонатов — телефон Nokia NSeries N93, на который Миронова сняла клип Morning для Полины Гагариной.
Фото: Пресс-служба выставки
Хозяйка выставки проводит звездным гостям индивидуальные экскурсии. В день открытия ее посетила певица Кристина Орбакайте, которая является давней подругой режиссера. Ирина сняла для Кристины более десяти видеоклипов. По мнению Орбакайте, клипмейкер идет не только в ногу со временем, но даже немного опережает его. «Интересно, креативно, потрясающе! Когда ты хочешь создать продукт, опережающий время, ты обращаешься к Ирине Мироновой!», — поделилась она мнением о выставке.
Фото: Пресс-служба выставки
О своем впечатлении рассказала и актриса Наталья Бочкарева. По ее словам, вернисаж поражает креативностью, неординарностью. «Открыла для себя фотографии Жасмин, где я вообще не узнала свою подругу. И каких трудов стоила работа, где Алла Борисовна Пугачева снялась без макияжа», — перечислила она некоторые экспонаты.
Ожидается, что выставку посетят «Би-2», Сати Спивакова, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Егор Бероев и Ксения Алферова, Сосо Павлиашвили и другие.
Как признается сама Миронова, человек является сценаристом, автором, режиссером и постановщиком своей жизни, именно под таким девизом она задумывала выставку. По ее словам, главное, что могут получить зрители, даже далекие от творчества, это вдохновение. Посетить выставку можно до июня 2021 года.
Фото: пресс-служба выставки
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