Кристина Орбакайте рассказала, содержит ли своих сыновей
Сыновья Кристины Орбакайте – Никита Пресняков и Дени Байсаров – выросли настоящими красавцами. Будучи взрослыми, живут они самостоятельно, а Никита не так давно даже женился.
При этом в СМИ и социальных сетях постоянно обсуждают, откуда у них деньги на роскошную жизнь. Например, свадьба Никиты, по его словам, обошлась ему в 7 миллионов, однако сам он вложил в мероприятие всего полтора.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Однако Кристина отмечает, что не обеспечивает сыновей, они давно самостоятельные. Конечно, деньгами она помогает – так делают все родители. Однако деньги дарит по праздникам или по другим веским поводам.
«Они у меня самостоятельные, ничего не просят. Мы можем дать им деньги только на дни рождения или на какие-то праздники», — призналась певица в беседе с изданием «Собеседник».
Сама Кристина на данный момент живет в США вместе со своим супругом, Михаилом Земцовым, который владеет собственной стоматологической клиникой, и дочерью, которую подарила мужу.
Фото: Global Look Press
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