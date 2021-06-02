Кристина Орбакайте рассказала, содержит ли своих сыновей

Сыновья Кристины Орбакайте – Никита Пресняков и Дени Байсаров – выросли настоящими красавцами. Будучи взрослыми, живут они самостоятельно, а Никита не так давно даже женился.

При этом в СМИ и социальных сетях постоянно обсуждают, откуда у них деньги на роскошную жизнь. Например, свадьба Никиты, по его словам, обошлась ему в 7 миллионов, однако сам он вложил в мероприятие всего полтора.