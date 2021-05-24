Кристина Орбакайте рассказала, почему сын не пригласил ее на день рождения

с«У Никиты была вечеринка на даче возле Истры. Нам сразу сказали, что будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник. Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием», – говорит она и отметила, что презентовала ему немалую сумму в качестве подарка.

В беседе с изданием певица прокомментировала и то, почему совсем не выглядит на свой возраст.

«Я знаю, что мне можно, а что нельзя. И все делаю для того, чтобы выглядеть хорошо».