Кристина Орбакайте рассказала, почему сын не пригласил ее на день рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Никита Пресняков на прошлой неделе стал юбиляром – ему исполнилось 30 лет. Свой праздник он отметил очень ярко и весело – в кругу друзей, устроив костюмированную вечеринку.
Матери на его празднике не было. Однако обижаться Кристина не спешит, и замечает, что впереди у них еще один праздник – сама певица отмечает 50-летие. В беседе с «Собеседником» она рассказала, почему не в обиде на сына.
с«У Никиты была вечеринка на даче возле Истры. Нам сразу сказали, что будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник. Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием», – говорит она и отметила, что презентовала ему немалую сумму в качестве подарка.
В беседе с изданием певица прокомментировала и то, почему совсем не выглядит на свой возраст.
«Я знаю, что мне можно, а что нельзя. И все делаю для того, чтобы выглядеть хорошо».
Фото: Global Look Press
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