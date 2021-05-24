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Кристина Орбакайте рассказала, почему сын не пригласил ее на день рождения

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте

Фото: Global Look Press

Сын Орбакайте и Преснякова отметил свое 30-летие.

Никита Пресняков на прошлой неделе стал юбиляром – ему исполнилось 30 лет. Свой праздник он отметил очень ярко и весело – в кругу друзей, устроив костюмированную вечеринку.

Матери на его празднике не было. Однако обижаться Кристина не спешит, и замечает, что впереди у них еще один праздник – сама певица отмечает 50-летие. В беседе с «Собеседником» она рассказала, почему не в обиде на сына.

с«У Никиты была вечеринка на даче возле Истры. Нам сразу сказали, что будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник. Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием», – говорит она и отметила, что презентовала ему немалую сумму в качестве подарка.

В беседе с изданием певица прокомментировала и то, почему совсем не выглядит на свой возраст.

«Я знаю, что мне можно, а что нельзя. И все делаю для того, чтобы выглядеть хорошо».

Фото: Global Look Press

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