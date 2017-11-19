Кристина Орбакайте рассказала о здоровье Аллы Пугачевой
Уже несколько месяцев в СМИ обсуждают невероятное преображение звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой. 68-летняя певица похудела, сменила платья-балахоны на мини, во всей красе демонстрирующее ее стройные ноги. Кто-то предполагает, что секрет столь быстрого похудения Пугачевой — чудесное лекарство, которое избавило ее от диабета, а некоторые уверены, что звезда сделала операцию по уменьшению объема желудка.
Стоит отметить, что артистка и члены ее семьи не комментируют скандальную тему, однако, в недавнем интервью ее старшая дочь, Кристина Орбакайте, опровергла все слухи о резекции желудка. «Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», — цитирует портал Sobesednik Кристину.
Дочь Примадонны рассказала, что сейчас ее мама готовится к празднику желтых цветов, который сама придумала много лет назад: «Раньше мы ходили по Москве: всем прохожим дарили желтые цветы. А потом оседали в каком-то уютном местечке. Сейчас все изменилось. Теперь для нас каждый раз сюрприз, где будем праздновать. Иногда отмечаем в доме, иногда – в ресторане». Кристина отметила, что о месте празднования ее семья узнает буквально за день до торжества и этот год не станет исключением из сложившегося правила.
Фото: instagram