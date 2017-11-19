Кристина Орбакайте рассказала о здоровье Аллы Пугачевой

Уже несколько месяцев в СМИ обсуждают невероятное преображение звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой. 68-летняя певица похудела, сменила платья-балахоны на мини, во всей красе демонстрирующее ее стройные ноги. Кто-то предполагает, что секрет столь быстрого похудения Пугачевой — чудесное лекарство, которое избавило ее от диабета, а некоторые уверены, что звезда сделала операцию по уменьшению объема желудка.

Стоит отметить, что артистка и члены ее семьи не комментируют скандальную тему, однако, в недавнем интервью ее старшая дочь, Кристина Орбакайте, опровергла все слухи о резекции желудка. «Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», — цитирует портал Sobesednik Кристину.