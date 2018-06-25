Кристина Орбакайте призналась, что была жертвой насилия

Кристина Орбакайте кажется абсолютно счастливой женой и матерью, однако и ей в свое время пришлось хлебнуть лиха. Об этом она рассказала известному телеведущему Юрию Николаеву в эфире его шоу «Честное слово».
«Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными», — заявила Кристина.
Впрочем, певица не уточнила, кто именно и когда причинил ей боль. Поклонникам осталось лишь догадываться, что речь шла о домашнем насилии. Многие предположили, что Кристина пострадала от рук второго супруга Руслана Байсарова — не секрет, что после расставания мужчина пытался отнять у звезды сына Дени. Но сейчас Орбакайте и Байсаров дружат.
Фото: Instagram