Кристина Орбакайте призналась, что была жертвой насилия

Кристина Орбакайте кажется абсолютно счастливой женой и матерью, однако и ей в свое время пришлось хлебнуть лиха. Об этом она рассказала известному телеведущему Юрию Николаеву в эфире его шоу «Честное слово».

«Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными», — заявила Кристина.