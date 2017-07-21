Накануне в Баку прошел творческий вечер Аллы Пугачевой, где собрались все ее друзья и коллеги по цеху.

Не смогли пропустить это мероприятие и родственники Примадонны. Так, поддержать маму приехала Кристина Орбакайте вместе с 19-летним сыном Дени. На красной дорожке певица появилась в украшенном пайетками розовом платье с очень глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства звезды, а в особенности ее аккуратную грудь. Образ дополнили босоножки с цветами и черный чокер.