Кристина Орбакайте показала осиную талию в усыпанном звездами платье

Свою новую публикацию в социальной сети певица подписала просто: «Звездного настроения вам», — пожелала подписчикам она, а в ответ получила массу ответных пожеланий. Многие поклонники поблагодарили поп-артистку за добрые слова и тоже послали ей лучи добра в ответ: «Ой, красивая какая», «И звездный нимб сияет», «А… красивая!», «Кристина, вы прелесть», — написали в комментариях фолловеры.

Судя по активным публикациям Орбакайте с московских событий, она не спешит возвращаться в Америку, а наслаждается плодотворной работой в России. Более того, успела побывать на семейных праздниках и возобновить гастроли.