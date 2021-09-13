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Кристина Орбакайте показала осиную талию в усыпанном звездами платье

Звездная поп-исполнительница, которая в мае отметила 50-летний юбилей, не устает поражать поклонников фантастическим внешним видом и стильными образами. Сегодня артистка поделилась с подписчиками в Instagram по-настоящему звездным фото. На фоне стены, усыпанной звездами и планетами, Орбакайте показала шикарную фигуру в платье, тоже украшенном небесными светилами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте показала роскошную фигуру

Фото: Личный Instagram @orbakaite_k

Черное платье Кристина Орбакайте украсила ярким аксессуаром — надела на талию золотой пояс. И дополнила образ элегантными, ненавязчивыми золотыми украшениями: кольцом, браслетами и парой длинных сережек.

Свою новую публикацию в социальной сети певица подписала просто: «Звездного настроения вам», — пожелала подписчикам она, а в ответ получила массу ответных пожеланий. Многие поклонники поблагодарили поп-артистку за добрые слова и тоже послали ей лучи добра в ответ: «Ой, красивая какая», «И звездный нимб сияет», «А… красивая!», «Кристина, вы прелесть», — написали в комментариях фолловеры.

Судя по активным публикациям Орбакайте с московских событий, она не спешит возвращаться в Америку, а наслаждается плодотворной работой в России. Более того, успела побывать на семейных праздниках и возобновить гастроли.

Фото и видео: Rambler, Instagram