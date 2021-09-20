passion.ru
1 мин.

Кристина Орбакайте перевоплотилась в жгучую брюнетку и примерила кружево в дерзком образе

В продолжении медицинской мелодрамы «Тест на беременность» певица предстала в очень эффектном и неожиданном образе, примерив совсем не характерное для нее амплуа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Кристина Орбакайте в черном на съемках

Фото: архив пресс-службы

Изящная блондинка Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости в новом сезоне сериала «Тест на беременность», съемки которого уже стартовали.

Певица выбрала темное каре, роль шикарной соблазнительницы дополнили и наряды — элегантное платье по фигуре, сшитое из черного кружева. Акцентом нового образа стала мягкая розовая помада.

Кристина Орбакайте на съемках

Кристина Орбакайте на съемках

Фото: архив пресс-службы

Новый сезон расскажет о продолжении истории Натальи Бахметьевой, роль которой исполнила Светлана Иванова. В ее жизни начался переломный этап — из-за конфликтов с главврачом она покидает перинатальный центр и ищет новое место работы. Кроме того, изменения начинаются и в личной жизни — за сердце главной героини борются сразу двое мужчин, а вот сама она понимает, что еще не готова к новым отношениям.

В продолжении сериала появятся Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант и другие, а режиссером проекта стал Михаил Вайнберг.

Съемки проводит онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) совместно с компанией «Всемирные русские студии».

Фото: архив пресс-службы