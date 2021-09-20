Кристина Орбакайте перевоплотилась в жгучую брюнетку и примерила кружево в дерзком образе

Новый сезон расскажет о продолжении истории Натальи Бахметьевой, роль которой исполнила Светлана Иванова. В ее жизни начался переломный этап — из-за конфликтов с главврачом она покидает перинатальный центр и ищет новое место работы. Кроме того, изменения начинаются и в личной жизни — за сердце главной героини борются сразу двое мужчин, а вот сама она понимает, что еще не готова к новым отношениям.

В продолжении сериала появятся Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант и другие, а режиссером проекта стал Михаил Вайнберг.

Съемки проводит онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) совместно с компанией «Всемирные русские студии».