Певица стала гостьей программы «Смак», в которой рассказала, как ее семья готовится к Новому году и какой отдых предпочитает.

Уже более 12 лет Кристина Орбакайте счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, однако в интервью о личной жизни певица предпочитает не говорить. Тем не менее ради Ивана Урганта Кристина сделала исключение и в новом выпуске программы «Смак» рассказала, как в ее семье готовятся к Новому году. Придерживаясь католического вероисповедания, Кристина признается, что в ее доме отмечается сразу два Рождества: «У нас елка стоит очень долго, так как мы празднуем и католическое, и православное Рождество. Ставим под елку подарки. Правда покупаем их всегда в последний момент, на это не хватает времени. Собираем всю семью за новогодним столом, готовим любимые блюда. Например, у нас в доме на праздники всегда есть запеченная индейка».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 20, 2017 at 3:49 PST