Кристина Орбакайте: как дочь Пугачевой выдержала испытание славой матери и стала звездой

Известность, всеобщее внимание, любовь — неотъемлемая часть жизни звездных детей. Но у медали есть и обратная сторона: публика внимательно следит, справится ли маленький человек с отведенной ему ролью ребенка звезды. У Кристины это получилось блестяще!

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года у Аллы Пугачевой и Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Они познакомились в цирковом училище в Москве: он там был студентом, она — аккомпанировала. Брак артистов был коротким, они развелись всего через два года. И из-за того, что родители были постоянно заняты и ездили по гастролям, Кристина росла под попечением бабушек с обеих сторон.