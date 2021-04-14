Кристина Орбакайте: как дочь Пугачевой выдержала испытание славой матери и стала звездой
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Известность, всеобщее внимание, любовь — неотъемлемая часть жизни звездных детей. Но у медали есть и обратная сторона: публика внимательно следит, справится ли маленький человек с отведенной ему ролью ребенка звезды. У Кристины это получилось блестяще!
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года у Аллы Пугачевой и Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Они познакомились в цирковом училище в Москве: он там был студентом, она — аккомпанировала. Брак артистов был коротким, они развелись всего через два года. И из-за того, что родители были постоянно заняты и ездили по гастролям, Кристина росла под попечением бабушек с обеих сторон.
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В Москве под присмотром бабушки Кристина росла серьезной девочкой (часто она гостила и в Литве). График занятий музыкой и танцами был настолько плотным, что на привычные девчачьи забавы времени попросту не оставалость. И через десяток лет усердие Кристины даст свои плоды.
В интервью Орбакайте вспоминала, что ей не хватало маминого внимания: ее популярность росла бешеными темпами, и она все время была на гастролях. «Но отношения у нас были дружескими, мы не ссорились», — рассказывала Кристина.
Когда девочка пошла в первый класс, возле школы дежурили толпы других учеников: они ждали у входа первоклашку Орбакайте, и никак не могли поверить, что она на самом деле дочь Пугачевой.
Фото: Genrietta Peryan/ Global Look press
Первая знаменитость пришла к Кристине в 11 лет. Она попала в фильм «Чучело» Ролана Быкова и играла с самим Юрием Никулиным. До Кристины режиссер на главную роль отсмотрел 17 тысяч девочек, а Орбакайте даже не прошла фотопробы. Быков отметил, что у нее отталкивающая внешность, и ей надо ротой солдат командовать. Но после он передумал (вдруг) и решил, что такая внешность «аферистки» как нельзя кстати, и после коротких проб утвердил Орбакайте на роль Лены Бессольцевой.
Справедливости ради отметим, со своей задачей Кристина справилась блестяще. И теперь трудно представить «чучелом» кого-то другого. Роль Кристины Орбакайте похвалили даже зарубежные критики и издания. Los Angeles Times назвал ее «12-летней Мэрил Стрип», а Richmond Times-Dispatch назвала игру «дочери суперзвезды» выдающейся.
Взошедшая звездочка жила с бабушкой в обычной квартире занималась музыкой и делала первые шаги на сцене. Пугачева вывела дочь на сцену, исполнив с ней «Знаешь, все еще будет», затем последовало выступление в «Утренней почте».
В школе дочь певицы училась хорошо и отношения с одноклассниками были дружескими. Зависти Кристина не замечала — к ней относились как к равной, а не как к ребенку женщины, которая поет.
Когда Кристине было 15 лет, бабушки не стало. И жизнь девочки изменилась: она переехала жить к знаменитой матери. Характер у Кристины был уже сформирован и Алла решила не переламывать ее под себя: «У тебя своя голова на плечах, неси ее. Если придешь за советом, дам» — напутствовала мать.
В подростковом возрасте Кристина познакомилась с другим звездным «ребенком» Владимиром Пресняковым, которому на тот момент было уже 18 лет. Вскоре они начали встречаться, а потом и жить вместе. Пугачевой выбор дочери понравился. И сам Пресняков-младший всегда почтительно отзывался о бывшей теще.
В мае 1991 года в Лондоне у пары родился сын Никита. Даже став матерью, Орбакайте не ушла в декрет, а активно работала: танцевала в «Рецитале» и снималась в кино. Тогда на экраны вышли сразу две картины с ее участием: «Виват, гардемарины» и «Фара».
Фото: Kinopoisk.ru
Как о певице об Орбакайте заговорили после того, как зазвучала ее песня «Поговорим», написанная Игорем Николаевым. Кстати, Кристина признавалась, что в юности была влюблена в него, поэтому песню исполняла с особой душевностью. Многие тогда подшучивали над вокальными данными дочери Примадонны: Кристина пела тихо и ее голос был откровенно слабым. Но ее это не растроило, и вскоре вышли новые песни, вошедшие в первый альбом «Верность».
Но и этого девушке оказалось мало: она поступила учиться в ГИТИС на актерский факультет.
После выхода дебютной пластинки Орбакайте с матерью и Филиппом Киркоровым отправилась на гастроли В США. Разлука с сыном и любимым мужчиной давалась ей тяжело.
В 1996-м Орбакайте записала еще один диск, работы у нее прибавилось: ее песни звучали на радио, она была востребована. Это стало началом конца ее семейной жизни с Пресняковым. Решение расстаться далось им с трудом. Они очень любили друг друга. Но, как говорили друзья пары, музыкант предпочел бы, чтобы любимая больше времени проводила дома. Но это было невыполнимо.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Вскоре у Орбакайте начался роман с бизнесменом Русланом Байсаровым, и в 1998-м у них родился сын Дени. Их отношения длились всего пять лет, и в это время Кристина не переставала работать. Гастроли, записи, спектакли, съемки в кино... Не смог смириться с этим и Байсаров. Однажды он заявился в гримерку и ударил ее, сломав нос. О продолжении совместной жизни не могло быть и речи — Орбакайте ушла от Байсарова.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Настоящее личное счастье Кристина Орбакайте обрела лишь с красавцем бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым познакомилась в 2004 году в США. Он настолько сразу понравился ей, что знакомство с мамой и сыновьями состоялось практически сразу. Влюбленные жили на две страны: у Михаила за границей был успешный бизнес, Кристина гастролировала по России.
Кстати, Михаил стал первым, кто повел Кристину под венец.
Фото: Olga Loskutova/ Global Look press
Кристина снималась в кино (в 2006 году вышла комеди«Любовь-морковь» с Гошей Куценко»), записывала новые диски, была влюблена — и тут ее ждал удар. Руслан Байсаров увез сына Дени к себе домой в Чечню, забрав все его документы, хотя ей сказал, что полетит с ним отдыхать во Францию.
Возвращать сына матери он не собирался: Кристина Орбакайте и Алла Пугачева были в шоке. Байсаров собирался воспитывать мальчика сам по своим традициям. После многомесячных судебных тяжб, за которыми следила вся страна, стороны подписали мирное соглашение.
В 41 год Орбакайте стала матерью в третий раз. Ходили слухи, что не обошлось без ЭКО. У супругов родилась дочь Клавдия. «Это имя есть и в русском, и в английском языке», — объясняла Кристина.
Кристина — уже заслуженная артистка РФ. Также она имеет многочисленные награды за музыкальные достижения. Но на этом останавливаться не собирается. Она много выступает, снимается в кино (в 2020-м Светлана Дружинина снимала продолжение «Гардемаринов»).
Орбакайте с семьей живет в США, там они были долгое время «заперты» из-за пандемии. Но общались с родными в Россиий через интернет. Кристина — космополит: она перемещается между родиной, где живут ее мать с семьей и сыновья, и страной, где находятся ее муж и дочь.
Кристина обожает бывать в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина и души не чает в Гарри и Лизе.
Алла Пугачева в 2019 году дала большой концерт, завершивший ее карьеру на большой сцене. «Хочу, чтобы младшие дети видели, как я пою и запомнили меня такой», — признававалсь она. Теперь ее семейно-певческое дело продолжает дочь.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте, Genrietta Peryan, Viktor Chernov, Natalya Loginova, Valery Gorokhov, Victor Klyushkin, Gennadii Usoev, Gennadii Usoev, Pravda Komsomolskaya, Anna Salynskaya, Darya Parchinskaya, Anatoly Lomohov/ Global Look press, кадры фильмов «Чучело» и «Виват, гардемарины!», youtube-канал Кристины Орбакайте
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