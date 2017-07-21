Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие на звездном ланче журнала OK! в Баку
Сегодня, 29 июля, состоялась вечеринка журнала OK! в рамках музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
На ланч у бассейна отеля Sea Breeze Resort пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Олег Газманов с супругой, Инна Маликова, Жасмин и другие. Гостей лично приветствовали главный редактор журнала Вадим Верник, а также один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов.
От жары в 36 градусов знаменитости спасались с помощью прохладительных напитков и головных уборов, а хорошее настроение задавали музыкальные сеты от DJ Tim.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru