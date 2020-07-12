Кристина Асмус заявила, что хочет побриться налысо

Поклонники от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Подписчики разделились на два лагеря: тех, кто за, и тех, кто категорически против. Первые пока побеждают: фанаты Асмус уверенны, актриса не должна бояться изменений внешности и обязана чувствовать себя уверенно с любой прической.

«Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур», «Значит ждите роль! Слово не воробей», «Если для Голливуда, я тоже согласна 😍», «реально бы согласились? 😊 Смелая!!! 😊», - пишут актрисе комментаторы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнила роль скромной девушки-доктора Варвары Черноус. В университете будущая звезда встречалась с коллегой по цеху Виктором Степаняном, но пара рассталась из-за желания Кристины в первую очередь построить карьеру. В 2013 году Асмус стала женой комика и резидента «Comedy club» Гарика Харламова. Через год у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года супруги объявили о разводе. На своей странице в Инстаграм актриса пояснила, что их с Гариком расставание никак не связано с самоизоляцией или откровенной ролью Кристины в фильме «Текст», за которую Асмус критиковали многие поклонники. Пара решила разойтись мирно и продолжит вместе воспитывать ребенка.