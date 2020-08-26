Кристина Асмус в черном парике и с алой помадой нарвалась на жесткую критику в Сети: «Совсем с ума сошла»
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус показала себя в новом образе: она примерила парки с черными волосами и нанесла яркий макияж с алой помадой и «жирными» стрелками. Но львиная доля ее подписчиков перевоплощение не оценила.
«Алиса любит себя», — интригующе подписала она ролик.
«Типа актерское мастерство?», «Совсем крыша поехала», «Бред», «Кристинка, у тебя башню снесло», «Нажралась, веди себя прилично», «Кристина, не делайте так больше. Совсем без косметики и тем более парика вы намного красивее», «Совсем спятила девочка уже...», «Роль приятной дурочки», — посыпались негативные комментарии.
Но нашлись и те, кто оценил перевоплощение Асмус: «Сексуально», «Красотка», «Такой брюнеткой вам лучше», «Какая же ты классная», — написали поклонники.
Подписчики стали обвинять актрису в слишком эпатажном поведении после ее развода с Гариком Харламовым. Кристина в ответ лишь подливает масла в огонь, публикуя провокационные фото и видео.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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