Кристина Асмус в черном парике и с алой помадой нарвалась на жесткую критику в Сети: «Совсем с ума сошла»

«Типа актерское мастерство?», «Совсем крыша поехала», «Бред», «Кристинка, у тебя башню снесло», «Нажралась, веди себя прилично», «Кристина, не делайте так больше. Совсем без косметики и тем более парика вы намного красивее», «Совсем спятила девочка уже...», «Роль приятной дурочки», — посыпались негативные комментарии.

Но нашлись и те, кто оценил перевоплощение Асмус: «Сексуально», «Красотка», «Такой брюнеткой вам лучше», «Какая же ты классная», — написали поклонники.

Подписчики стали обвинять актрису в слишком эпатажном поведении после ее развода с Гариком Харламовым. Кристина в ответ лишь подливает масла в огонь, публикуя провокационные фото и видео.

А вы на чьей стороне?