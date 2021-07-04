passion.ru

Кристина Асмус серьезно повредила ногу после падения с лестницы: «Порвала 4 связки»

Звезда призналась, что виной инцидента стал мобильный телефон.
Кристина Асмус

33-летняя российская актриса Кристина Асмус пару дней назад повредила ногу, но не комментировала ситуацию. И вот, на странице в Instagram звезда рассказала, что произошло.

Оказалось, спускаясь по лестнице в своем доме, Кристина решила проверить на телефоне не приехало ли такси. Подумав, что лестница закончилась, актриса оступилась и упала прямо на ногу.

«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома», – рассказала Асмус.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кристина Асмус в 2014 году

Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Интерны» сделала еще несколько шагов на подвернутой ноге, чем усугубила ситуацию.

Кристина Асмус занимается гимнастикой

«Всем весом на нее упала, инерция еще была сильная. Но что самое жесткое, я сразу выправиться не смогла и на этой подвернутой ноге несколько шагов сделала. Хруст был очень сильный. Мне казалось, что у меня хрустнул весь организм. В общем, был треш», – продолжила Кристина.

По итогу, звезда порвала 4 связки на ноге, которые можно восстановить без хирургического вмешательства. В гипсе актрисе придется провести минимум три недели.

Фото и видео: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram