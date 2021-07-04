Кристина Асмус серьезно повредила ногу после падения с лестницы: «Порвала 4 связки»
33-летняя российская актриса Кристина Асмус пару дней назад повредила ногу, но не комментировала ситуацию. И вот, на странице в Instagram звезда рассказала, что произошло.
Оказалось, спускаясь по лестнице в своем доме, Кристина решила проверить на телефоне не приехало ли такси. Подумав, что лестница закончилась, актриса оступилась и упала прямо на ногу.
«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома», – рассказала Асмус.
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Фото: Global Look Press
Звезда сериала «Интерны» сделала еще несколько шагов на подвернутой ноге, чем усугубила ситуацию.
«Всем весом на нее упала, инерция еще была сильная. Но что самое жесткое, я сразу выправиться не смогла и на этой подвернутой ноге несколько шагов сделала. Хруст был очень сильный. Мне казалось, что у меня хрустнул весь организм. В общем, был треш», – продолжила Кристина.
По итогу, звезда порвала 4 связки на ноге, которые можно восстановить без хирургического вмешательства. В гипсе актрисе придется провести минимум три недели.
Фото и видео: Global Look Press
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