Кристина Асмус серьезно повредила ногу после падения с лестницы: «Порвала 4 связки»

33-летняя российская актриса Кристина Асмус пару дней назад повредила ногу, но не комментировала ситуацию. И вот, на странице в Instagram звезда рассказала, что произошло.

Оказалось, спускаясь по лестнице в своем доме, Кристина решила проверить на телефоне не приехало ли такси. Подумав, что лестница закончилась, актриса оступилась и упала прямо на ногу.

«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома», – рассказала Асмус.