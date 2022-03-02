Кристина Асмус рассказала об угрозах после выхода фильма «Текст»: «Ходила с телохранителем»

В интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» актриса призналась, что ей угрожали физической расправы за откровенные съемки с Янковским.

«Это была сумасшедшая травля, и мне стало страшно за свою жизнь. После того, как я пришла в театр, мне написали в сообщении, во что я одета вплоть до цвета шарфа и сказали: "Ты выйдешь — мы обольем тебя кислотой"», — рассказала Кристина Асмус. К счастью, преступники свой замысел не исполнили, но актрисе понадобился телохранитель.

Ранее Иван Янковский вступился за коллегу. Он говорил, что Кристина не заслужила всех оскорблений, что вылились на нее. Он также добавил, что съемка в интимных сценах не доставляет удовольствия, а наоборот заставляет почувствовать себя максимально некомфортно, ведь все происходит на глазах съемочной группы. Кстати, Янковский и Асмус знакомы давно, вместе они не только снимались в кино, но и играли на одной сцене в театре.