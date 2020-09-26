Кристина Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: «Связки в критическом состоянии»

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела... Впервые, наверное, в голове мысль — что это всё, конечно, того не стоило», — пожаловалась в Инстаграм звезда ТНТ.

Поклонники в комментариях желают актрисе скорейшего выздоровления.

О проблемах с голосом Асмус рассказывала еще две недели назад. Тогда причиной недомогания она называла репетиции в театре, на которых пришлось сильно напрягать связки. Кристина жаловалась, что ей больно даже шептать и просила подписчиков посоветовать, что делать в такой ситуации. Похоже, теперь Кристине помогают восстанавливаться уже врачи.