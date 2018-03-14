Кристина Асмус рассказала о пополнении в семье

Щенок породы Басенджи (африканская нелающая собака) обещает стать лучшим другом для дочери звезд.

«Вот это пес!!! Красавец», «Собака-удивляка))», «У меня такой же пес. Очень сложная порода», «Она вроде не ваняет, не линяет, ни гавкает, гипоаллергенная, видимо поэтому! мы тоже хотим такую, но в моей стране ее вообще нет», «Он правда не лает?)», «Очень даже умеют лаять, но это очень редкое явление, моя пару раз навсегда, но это было от избытка чувств», «Это, наверно, лучший друг Гарика Бульдога», — обсуждают фолловеры. Некоторые из них отметили, что Брюс очень похож на «папу»: «Ему очки на морду, вылитый Гарик».

Кристина подтвердила, что пока не слышала лая: «Очень редко воет или рычит (когда мы уходим или когда злится на вторую нашу собаку)», — рассказала она.

Фото: instagram