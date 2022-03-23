Кристина Асмус рассказала о детских травмах: «Гимнастика меня эмоционально сломала»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус в качестве хобби выбрала для себя гимнастику. Асмус рассказала, что была против этого, так как с этим видом спортом у нее связаны болезненные воспоминания. «Я профессионально занималась спортивной гимнасткой 10 лет. Меня эмоционально очень сломали Когда я родила дочку, в одном я была уверена точно — только не на гимнастику», — рассказала актриса в своем Telegram-канале.
Однако, сестра Кристины, которая является тренером по художественной гимнастике, убедила актрису привести дочь на одно пробное занятие. Девочке очень понравилось и она продолжила ходить на тренировки, несмотря на то, что мама изначально была против. «Занимаемся, правда, для себя, но дочка хочет ходить прям каждый день после школы. Ей нравится, когда у неё получается всё больше и больше новых элементов. А потом можно козырять ими дома или на детской площадке», — объяснила звезда «Интернов».
Фото: Global Look Press, соцсети