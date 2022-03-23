Кристина Асмус рассказала о детских травмах: «Гимнастика меня эмоционально сломала»

Однако, сестра Кристины, которая является тренером по художественной гимнастике, убедила актрису привести дочь на одно пробное занятие. Девочке очень понравилось и она продолжила ходить на тренировки, несмотря на то, что мама изначально была против. «Занимаемся, правда, для себя, но дочка хочет ходить прям каждый день после школы. Ей нравится, когда у неё получается всё больше и больше новых элементов. А потом можно козырять ими дома или на детской площадке», — объяснила звезда «Интернов».

Фото: Global Look Press, соцсети