Кристина Асмус рассказала, на какие поступки готов ради нее молодой возлюбленный
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Соцсети
Кристина Асмус — одна из самых дерзких актрис. Она любит интриговать поклонников и публиковать смелые посты, не боясь получить лавину критики.
Теперь артистка рассказала о новом избраннике, но не назвала его имени (хотя многие и без этого догадываются, кто он).
«Сегодня я должна была прилететь из Турции с таким цветом волос и примерно такой длиной. Я должна была сниматься там месяц безвылазно в большом проекте. НО проект перенесли. Сейчас вообще ничего не известно, кроме того, что любовь победит.
Кстати, о любви. Попросила своего мужчину сходить в косметический магазин и купить мне умывалку для лица. Попросила взять, сколько есть. Она европейская, и, говорят, скоро ее не будет», — написала она в блоге.
Фото: Соцсети
И Кристина также показала переписку с любимым, который пошел на хитрость, чтобы сделать ей приятное. В сообщении говорилось, что мужчина переоделся, чтобы купить больше средств под видом другого человека.
Фото: соцсеть
Как только в блоге Асмус стали появляться жаркие фото в объятиях молодого мужчины, поклонники начали выяснять, кто же завоевал сердце красотки. Выдвигалось несколько версий. По одной из них, это 27-летний актер Роман Евдокимов.
Напомним, что Кристина Асмус 8 лет была замужем за комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь Настю. Расстались они без громких скандалов, но с долгим разделом имущества.
Сейчас Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук, которую называют копией Асмус.
Фото и видео: соцсети