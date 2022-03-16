Кристина Асмус рассказала, на какие поступки готов ради нее молодой возлюбленный

«Сегодня я должна была прилететь из Турции с таким цветом волос и примерно такой длиной. Я должна была сниматься там месяц безвылазно в большом проекте. НО проект перенесли. Сейчас вообще ничего не известно, кроме того, что любовь победит.

Кстати, о любви. Попросила своего мужчину сходить в косметический магазин и купить мне умывалку для лица. Попросила взять, сколько есть. Она европейская, и, говорят, скоро ее не будет», — написала она в блоге.