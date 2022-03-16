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Кристина Асмус рассказала, на какие поступки готов ради нее молодой возлюбленный

Актриса два года назад развелась с Гариком Харламовым. И все это время она не рассказывала о личной жизни. Лишь недавно актриса намеками стала говорить, что счастлива в новых отношениях, и частями показывать избранника на фото. Теперь же она сделала более откровенное заявление о нем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус

Фото: Соцсети

Кристина Асмус — одна из самых дерзких актрис. Она любит интриговать поклонников и публиковать смелые посты, не боясь получить лавину критики.

Теперь артистка рассказала о новом избраннике, но не назвала его имени (хотя многие и без этого догадываются, кто он).

«Сегодня я должна была прилететь из Турции с таким цветом волос и примерно такой длиной. Я должна была сниматься там месяц безвылазно в большом проекте. НО проект перенесли. Сейчас вообще ничего не известно, кроме того, что любовь победит.

Кстати, о любви. Попросила своего мужчину сходить в косметический магазин и купить мне умывалку для лица. Попросила взять, сколько есть. Она европейская, и, говорят, скоро ее не будет», — написала она в блоге.

Кристина Асмус рассказала, на какие поступки готов ради нее молодой возлюбленный

Фото: Соцсети

И Кристина также показала переписку с любимым, который пошел на хитрость, чтобы сделать ей приятное. В сообщении говорилось, что мужчина переоделся, чтобы купить больше средств под видом другого человека.

Кристина Асмус рассказала, на какие поступки готов ради нее молодой возлюбленный

Фото: соцсеть

Как только в блоге Асмус стали появляться жаркие фото в объятиях молодого мужчины, поклонники начали выяснять, кто же завоевал сердце красотки. Выдвигалось несколько версий. По одной из них, это 27-летний актер Роман Евдокимов.

Напомним, что Кристина Асмус 8 лет была замужем за комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь Настю. Расстались они без громких скандалов, но с долгим разделом имущества.

Сейчас Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук, которую называют копией Асмус.

Фото и видео: соцсети

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