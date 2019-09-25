Кристина Асмус прокомментировала слухи о расставании с Гариком Харламовым: «Хватит нас разводить»

Теперь же актриса прокомментировала слухи о своем расставании с супругом. «Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», - обратилась актриса к общественности.