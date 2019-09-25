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Кристина Асмус прокомментировала слухи о расставании с Гариком Харламовым: «Хватит нас разводить»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото: Instagram

Информация о том, что супруги не вместе, появилась несколько недель назад.

О том, что 31-летняя Кристина Асмус больше не живет с 38-летним Гариком Харламовым, заговорили около месяца назад. Тогда поклонники пары обратили внимание, что муж с женой стали реже появляться на мероприятиях вместе, а на публике появляются без обручальных колец.

Те, кто следит за жизнью пары Асмус-Харламов, еще больше убедились в своей правоте, когда Кристина появилась на кинопремьере фильма «Герой» одна, а до этого побывала без супруга на международном фестивале «Евразийский мост».

Теперь же актриса прокомментировала слухи о своем расставании с супругом. «Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», - обратилась актриса к общественности.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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