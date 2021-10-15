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Кристина Асмус познакомила нового мужчину с семьей

33-летняя российская актриса и звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым скрывает свою личную жизнь от общественности. Но накануне артистка все же поделилась с подписчиками сокровенным: она рассказала, что познакомила своего нового возлюбленного с семьей и коллегами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус

Фото: @asmuskristina/Instagram

«Найди себе мужика!» — все чаще умные люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь, а не то, что ее нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — написала актриса в своем Instagram.

Кристина Асмус

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты 7 лет. Пара воспитывает дочь Анастасию. В 2020 году супруги объявили о разводе, инициатором которого была актриса. Асмус не показывает нового возлюбленного, тогда как ее бывший супруг уже активно выходит в свет с избранницей Екатериной Ковальчук.

Фото и видео: Instagram