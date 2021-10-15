Кристина Асмус познакомила нового мужчину с семьей

«Найди себе мужика!» — все чаще умные люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь, а не то, что ее нет. Логика у вас поразительная. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — написала актриса в своем Instagram.