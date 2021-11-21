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Отвлеклась на телефон: Кристина Асмус получила травму головы

33-летняя артистка Кристина Асмус получила травму головы во время похода за попкорном для дочери. Актриса отвлеклась на телефон, для того чтобы ответить на сообщение и не заметила стеклянную конструкцию. Звезда «Интернов» уже не первый раз попадает в подобную ситуацию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: @asmuskristina/Instagram

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram летнюю фотографию, на которой она изображена после того, как подвернула ногу спускаясь по лестнице. В тот раз виновником ситуации тоже был смартфон.

Кристина Асмус поднимается по лестнице после травмы

После того инцидента Асмус пообещала себе никогда не смотреть в телефон на ходу. Но продержалась артистка недолго.

«Вчера дочка попросила купить ей сладкий попкорн. Я забежала в кинотеатр около дома, на бегу решила ответить на смс и бац! Впечаталась в стекло! На лбу моментально выросла огромная шишка. До шести утра я сегодня просидела со льдом в руках, и мне было уже наплевать на свою чувствительную кожу. Я усиленно мазала лоб всем, чем только можно! Лишь бы отек сошел, и лоб синий не был», — написала Кристина в своем Instagram.

Актрисе удалось привести свое лицо в порядок и избежать сильного ушиба или воспаления. После второго такого инцидента Асмус поставила себе на заставку телефона фразу «Не смотреть в телефон на ходу!»

Фото и видео: Instagram

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