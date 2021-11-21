Отвлеклась на телефон: Кристина Асмус получила травму головы

После того инцидента Асмус пообещала себе никогда не смотреть в телефон на ходу. Но продержалась артистка недолго.

«Вчера дочка попросила купить ей сладкий попкорн. Я забежала в кинотеатр около дома, на бегу решила ответить на смс и бац! Впечаталась в стекло! На лбу моментально выросла огромная шишка. До шести утра я сегодня просидела со льдом в руках, и мне было уже наплевать на свою чувствительную кожу. Я усиленно мазала лоб всем, чем только можно! Лишь бы отек сошел, и лоб синий не был», — написала Кристина в своем Instagram.

Актрисе удалось привести свое лицо в порядок и избежать сильного ушиба или воспаления. После второго такого инцидента Асмус поставила себе на заставку телефона фразу «Не смотреть в телефон на ходу!»