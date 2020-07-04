Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон 😝🙈», - написала актриса.

Понимая, что поклонники вспомнят ее роль в фильма «Текст», она дополнила: «Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками 📱🎬 Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина!! ))))) В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли 😂 Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало 😂».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)