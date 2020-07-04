Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне
Фото: Instagram/ @asmuskristina
После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото. На новых снимках в Инстаграм Кристина сидит обнаженная в наполненной пеной ванне.
«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон 😝🙈», - написала актриса.
Понимая, что поклонники вспомнят ее роль в фильма «Текст», она дополнила: «Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками 📱🎬 Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина!! ))))) В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли 😂 Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало 😂».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнила роль скромной девушки-доктора Варвары Черноус. В университете будущая звезда встречалась с коллегой по цеху Виктором Степаняном, но пара рассталась из-за желания Кристины в первую очередь построить карьеру. В 2013 году Асмус стала женой комика и резидента «Comedy club» Гарика Харламова. Через году у них родилась дочь Анастасия. 22 июня супруги объявили о разводе. На своей странице в Инстаграм актриса пояснила, что их с Гариком расставание никак не связано с самоизоляцией или откровенной ролью Кристины в фильме «Текст», за которую Асмус критиковали многие поклонники. Пара решила разойтись мирно и продолжит вместе воспитывать ребенка.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina
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