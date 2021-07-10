Кристина Асмус опубликовала фото с новым мужчиной: «Да, у меня есть отношения»

33-летняя звезда сериала «Интерны» опубликовала в своем Instagram новое фото, тем самым подтвердив, что находится в отношениях. «Идеальное утро» – так подписала снимок актриса.

Кристина уже отмечала, что не свободна, но личность избранника пока оставляет в секрете. «Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», – писала Асмус.