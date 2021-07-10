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Кристина Асмус опубликовала фото с новым мужчиной: «Да, у меня есть отношения»

Актриса выложила совместное фото с избранником.
Кристина Асмус

33-летняя звезда сериала «Интерны» опубликовала в своем Instagram новое фото, тем самым подтвердив, что находится в отношениях. «Идеальное утро» – так подписала снимок актриса.

Кристина уже отмечала, что не свободна, но личность избранника пока оставляет в секрете. «Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», – писала Асмус.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram актрисы

Фото: @asmuskristina/Instagram

После развода актриса предпочитает скрывать личную жизнь.

Кристина Асмус

Напомним, что Кристина Асмус и 40-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов были женаты 7 лет. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Пара познакомилась, когда юморист еще был женат на первой супруге Юлии Лещенко. В 2020 году Кристина и Гарик неожиданно объявили о разводе. С тех пор актрисе приписывали множество романов со звездными коллегами, но ни один из них не оказался правдой.

Фото и видео: Instagram

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