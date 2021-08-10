Кристина Асмус напугала поклонников перебинтованной головой

«Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него — сцену в больнице», — написала она под каруселью. На первом кадре она запечатлелась вместе со своей дочерью Настей.

Стоит отметить, что Асмус очень любит выкладывать фотографии со съемок в необычном гриме и пугать подписчиков — один раз она опубликовала кадры со съемок, где прогулялась по морозу в рваных колготках. Это совпало с периодом после ее развода с Гариком Харламовым, поэтому поклонники всерьез начала беспокоиться о ее состоянии.