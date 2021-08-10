Кристина Асмус напугала поклонников перебинтованной головой
Кристина Асмус, которая, как известно, отличается незаурядным чувством юмора, снова озадачила своих поклонников — звезда опубликовала в своем личном блоге кадр с перебинтованной головой и огромными синяками под глазами.
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Фото: @asmuskristina
«Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него — сцену в больнице», — написала она под каруселью. На первом кадре она запечатлелась вместе со своей дочерью Настей.
Стоит отметить, что Асмус очень любит выкладывать фотографии со съемок в необычном гриме и пугать подписчиков — один раз она опубликовала кадры со съемок, где прогулялась по морозу в рваных колготках. Это совпало с периодом после ее развода с Гариком Харламовым, поэтому поклонники всерьез начала беспокоиться о ее состоянии.
Бывают, однако, и настоящие пугающие кадры — не так давно Кристина повредила ногу и была вынуждена ходить в бинтах, а еще раньше заболела коронавирусом.
В тот раз кое-кто из читателей ее блога обвинил актрису в пиаре на болезни и заявил, что она в корыстных целях сама придумала себе карантин.
Фото: Instagram Кристины Асмус
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