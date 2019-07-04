Кристина Асмус, Инга Лепс и другие звезды на премьере фильма «Вегетарианка»

Среди гостей были показа были Кристина Асмус, Инга Лепс, Галина Боб и многие другие. Встречали гостей продюсер Айсурат Шаманова, режиссер и автор сценария Алексей Зотов.

По сюжету, принципиальная вегетарианка Виктория узнает, что ее новый возлюбленный — мясоед. Она решает переубедить Илью и доказать, что мясо вызывает агрессию. Но действия Вики оборачиваются катастрофой… В главных ролях снялись убежденная вегетарианка Марина Панферова, известная по хоррору «Гости», и истинный мясоед Евгений Шевченко (сериал «Охота на дьявола»).