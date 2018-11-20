Кристина Асмус целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа

Время от времени Кристина Асмус делится любопытными фактами о себе. На этот раз ей удалось удивить всех.

«Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа, — сообщила она. — Спокуха, с мужем мы тогда вместе не были».