Кристина Асмус целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа

Время от времени Кристина Асмус делится любопытными фактами о себе. На этот раз ей удалось удивить всех.
«Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа, — сообщила она. — Спокуха, с мужем мы тогда вместе не были».
Судя по всему, актриса была совсем молоденькой: с Гариком Харламовым они женаты уже пять лет, вместе воспитывают дочь Анастасию.
Из других особенностей: жена шоумена терпеть не может сырое мясо; чаще всего пишет печатными буквами; не смотрит телевизор; не ориентируется по дням недели, а только по числам; очень любит горячую воду; покрывается красными пятнами, когда нервничает; помешана на ухоженных ногтях, может делать маникюр по 2 раза в неделю.
Фото: instagram