Кристина Агилера впервые вывела в свет всю свою семью
23 июля состоялась премьера нового мультфильма «Эмоджи фильм», в котором одного из главных персонажей озвучила Кристина Агилера
На голубой дорожке певица появилась в обтягивающих брюках и джинсовке, дополнив образ босоножками на высоком каблуке и белыми очками.
Особое внимание привлекло то, что звезда впервые вышла в свет в сопровождении всей своей семьи. Агилера позировала перед камерами вместе с супругом Мэттью Ратлером, а также девятилетним Максом и трехлетней Саммер, для которой премьера картины стала первым светским мероприятием.
В мультфильме, который рассказывает о героях-смайликах, живущих в цифровом мире современных гаджетов, Кристина озвучила девушку с фиолетовыми волосами Акико Глиттер. Также в картине приняли участие София Вергара, Анна Фэрис, Джеймс Корден, Патрик Стюарт, Дженнифер Кулидж и другие.
Фото: globallookpress.com