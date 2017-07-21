23 июля состоялась премьера нового мультфильма «Эмоджи фильм», в котором одного из главных персонажей озвучила Кристина Агилера

На голубой дорожке певица появилась в обтягивающих брюках и джинсовке, дополнив образ босоножками на высоком каблуке и белыми очками.

Особое внимание привлекло то, что звезда впервые вышла в свет в сопровождении всей своей семьи. Агилера позировала перед камерами вместе с супругом Мэттью Ратлером, а также девятилетним Максом и трехлетней Саммер, для которой премьера картины стала первым светским мероприятием.