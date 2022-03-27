«Не обошлось без проблем»: Кристен Стюарт рассказала о жизни в Голливуде

Сложности возникли не только из-за обилия критики в адрес девушки, но и из-за ее личной жизни. Многие фанатки Роберта Паттинсона были недовольны их отношениями. После расставания, Кристен Стюарт заявила о своей бисексуальности, чем еще сильнее усложнила себе жизнь в Голливуде.

«Я не очень хочу рассказывать о личной жизни. Я не хочу, чтобы подробности моей жизни отвратительно потреблялись и превращались в товар. Но в то же время я не хочу ничего скрывать». Кристен признается, что некоторых фанатов смущала ее бисексуальность, но ее это не беспокоило. «Это сбивало с толку других людей», — говорит актриса.

Фото и видео: Global Look Press, YouTube