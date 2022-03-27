«Не обошлось без проблем»: Кристен Стюарт рассказала о жизни в Голливуде
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Фото: Shoebox Films/Global Look Press
Сегодня Кристен выйдет на 92-ю церемонию вручения премии «Оскар» в качестве номинанта на лучшую женскую роль благодаря своей роли покойной принцессы Уэльской в биографическом фильме « Спенсер ». Девушка на пике своей карьеры. Однако так было не всегда. В беседе с Mirror, актриса рассказала, что жизнь и работа в Голливуде связана для нее с рядом проблем.
Кристен прошла долгий путь с тех пор, как сыграла вампиршу-подростка Беллу Свон в популярном фильме « Сумерки». В то время фильм принес ей известность вместе с тогдашним бойфрендом и партнером по фильму Робертом Паттинсоном. Но только сейчас она получает должное признание за свою актерскую игру, сделав карьеру в основном в инди-фильмах.
Сложности возникли не только из-за обилия критики в адрес девушки, но и из-за ее личной жизни. Многие фанатки Роберта Паттинсона были недовольны их отношениями. После расставания, Кристен Стюарт заявила о своей бисексуальности, чем еще сильнее усложнила себе жизнь в Голливуде.
«Я не очень хочу рассказывать о личной жизни. Я не хочу, чтобы подробности моей жизни отвратительно потреблялись и превращались в товар. Но в то же время я не хочу ничего скрывать». Кристен признается, что некоторых фанатов смущала ее бисексуальность, но ее это не беспокоило. «Это сбивало с толку других людей», — говорит актриса.
Фото и видео: Global Look Press, YouTube