Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы замечена на съемках фильма

Благодаря короткой объемной прическе и макияжу нейтральных тонов Кристен сумела освоить фирменный образ принцессы. Звезда экрана объединила свой шикарный блейзер с кремовой блузкой и классической юбкой-карандашом во время разговора с членом съемочной группы на заправочной станции.

Режиссер также объяснил, почему на роль принцессы была приглашена американская актриса. «Кристен — одна из величайших актрис сегодняшнего дня. Она может быть очень загадочной и хрупкой, но в конечном итоге очень сильной, что нам и нужно. Эти качества и стали причиной моего выбора. Приятно видеть то, как она реагирует на сценарий и все больше становится похожа на Диану. Думаю, она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно», — подчеркнул он.

В октябре звезда «Сумерек» призналась, что нервничает из-за роли, особенно из-за необходимости овладеть акцентом Дианы. «Акцент чертовски пугает меня, потому что люди знают этот голос, и он такой, такой отчетливый и особенный. Я работаю над этим сейчас, и у меня уже есть тренер по диалектам. Что касается исследований, я прочитала две с половиной биографии. Это одна из самых печальных историй, которые когда-либо существовали, и я не хочу просто играть Диану, я хочу знать ее косвенно», — сказала она.

Кроме Стюарт, в фильме появятся Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Картину снимает Пабло Ларраин, режиссер фильмов «Джеки» и «Эма: Танец смерти», по сценарию Стивена Найта, шоураннера «Острых козырьков».

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям