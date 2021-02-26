Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы замечена на съемках фильма
Фото: picture-alliance.com
30-летняя артистка копировала покойную принцессу Диану в твидовом пиджаке, похожем на пальто, которое член королевской семьи носила во время визита в Портсмут в январе 1989 года. Действие картины разворачивается в рождественский уик-энд, который Диана провела вместе с королевской семьей. Именно в те дни принцесса Уэльская решила развестись с принцем Чарльзом.
Как объяснил режиссер Пабло Ларраин, драма будет сосредоточена на отношениях Дианы с королевской семьей и любви, которую она испытывала к детям, принцам Уильяму и Гарри. «Мы хотим рассказать историю о личности и о том, как она принимает решение не быть королевой. Она хочет быть той, которой была до встречи с Чарльзом», — уточнил он.
Фото: picture-alliance.com
Благодаря короткой объемной прическе и макияжу нейтральных тонов Кристен сумела освоить фирменный образ принцессы. Звезда экрана объединила свой шикарный блейзер с кремовой блузкой и классической юбкой-карандашом во время разговора с членом съемочной группы на заправочной станции.
Режиссер также объяснил, почему на роль принцессы была приглашена американская актриса. «Кристен — одна из величайших актрис сегодняшнего дня. Она может быть очень загадочной и хрупкой, но в конечном итоге очень сильной, что нам и нужно. Эти качества и стали причиной моего выбора. Приятно видеть то, как она реагирует на сценарий и все больше становится похожа на Диану. Думаю, она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно», — подчеркнул он.
В октябре звезда «Сумерек» призналась, что нервничает из-за роли, особенно из-за необходимости овладеть акцентом Дианы. «Акцент чертовски пугает меня, потому что люди знают этот голос, и он такой, такой отчетливый и особенный. Я работаю над этим сейчас, и у меня уже есть тренер по диалектам. Что касается исследований, я прочитала две с половиной биографии. Это одна из самых печальных историй, которые когда-либо существовали, и я не хочу просто играть Диану, я хочу знать ее косвенно», — сказала она.
Кроме Стюарт, в фильме появятся Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Картину снимает Пабло Ларраин, режиссер фильмов «Джеки» и «Эма: Танец смерти», по сценарию Стивена Найта, шоураннера «Острых козырьков».
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Фото: picture-alliance.com
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