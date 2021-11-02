Кристен Стюарт объявила о помолвке — свадьба не за горами
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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency
Актриса Кристен Стюарт, прославившаяся благодаря роли Беллы в популярной вампирской саге «Сумерки», а затем воплотившая на экранах образ принцессы Дианы, объявила о помолвке с Дилан Мейер. Об этом звезда сообщила в шоу Говарда Стерна.
«Мы женимся, это правда», — заявила она. Стоит отметить, что пара вместе с 2019 года.
За плечами Стюарт немало ярких романов — в 19 лет девушка встречалась с коллегой по фильму «Говори» Майклом Ангарано, а после работы над «Сумерками» осуществилась, пожалуй, главная места всех поклонников саги — Белла и Эдвард были вместе в реальной жизни. К сожалению, ненадолго. Спустя некоторое время Кристен публично призналась, что изменяла своему возлюбленному с режиссером Рупертом Сандерсом. Пара долго не могла определиться со своим будущим — Роберт то возвращался к Кристен, то снова уходил от нее. Простить возлюбленную он не смог, и они расстались, пробыв вместе четыре года.
После головокружительного романа с Паттинсоном среди ее партнеров были ассистент и кинопродюсер Алисия Каргайл, певица Соко и модель Стелла Максвелл.
Фото: Global Look press