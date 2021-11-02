Кристен Стюарт объявила о помолвке — свадьба не за горами

Актриса Кристен Стюарт, прославившаяся благодаря роли Беллы в популярной вампирской саге «Сумерки», а затем воплотившая на экранах образ принцессы Дианы, объявила о помолвке с Дилан Мейер. Об этом звезда сообщила в шоу Говарда Стерна.

«Мы женимся, это правда», — заявила она. Стоит отметить, что пара вместе с 2019 года.