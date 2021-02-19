Кристен Стюарт купила еще один многомиллионный особняк

Кроме того в здании есть столовая с открытой обеденной лоджией, небольшая прачечная и кухня. Рядом с основным зданием на участке расположен гостевой дом. Особняк находится в пышном саду, около него есть соляной бассейн с сауной и спа.

Напомним, это не единственная недвижимость знаменитости в этом городе. Она является собственницей дома, который находится на закрытой территории по соседству с особняками других звезд. Кроме того, звезда купила пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 5,6 миллиона долларов (около 415 миллионов рублей). Она также собственница дома в Малибу за в 9,5 миллиона долларов (703,1 миллиона рублей).

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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