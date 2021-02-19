Кристен Стюарт купила еще один многомиллионный особняк
Фото: Global Look Press
Особняк находится в Лос-Фелизе (Лос-Анджелес, США). До этого недвижимость продавали в 2008 году. До Стюарт владельцем здания был актер Энтони Эдвардс, которого зрители знают по сериалу «Скорая помощь». По данным издания, несмотря на то, что фасад здания выглядит довольно строго, внутри дома уютно и комфортно.
Площадь нового особняка звезды «Сумерек» равняется 452 квадратным метрам. В нем четыре спальни, пять ванных, гостиная, более интимная семейная комната.
Kristen Stewart may already own three multimillion-dollar homes, but the #Twilight actress has decided she needs a bit more elbow roomhttps://t.co/9ze0qJmSzn— Dirt (@DirtDotCom) February 17, 2021
Кроме того в здании есть столовая с открытой обеденной лоджией, небольшая прачечная и кухня. Рядом с основным зданием на участке расположен гостевой дом. Особняк находится в пышном саду, около него есть соляной бассейн с сауной и спа.
Напомним, это не единственная недвижимость знаменитости в этом городе. Она является собственницей дома, который находится на закрытой территории по соседству с особняками других звезд. Кроме того, звезда купила пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 5,6 миллиона долларов (около 415 миллионов рублей). Она также собственница дома в Малибу за в 9,5 миллиона долларов (703,1 миллиона рублей).
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Фото: Global Look Press
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