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Кристен Стюарт купила еще один многомиллионный особняк

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Кристен Стюарт с коллегами по фильму «Сумерки»

Фото: Global Look Press

Американская актриса Кристен Стюарт купила еще один дом стоимостью шесть миллионов долларов (444 миллиона рублей) в стиле средиземноморского возрождения 1920-х годов, пишет Dirt.

Особняк находится в Лос-Фелизе (Лос-Анджелес, США). До этого недвижимость продавали в 2008 году. До Стюарт владельцем здания был актер Энтони Эдвардс, которого зрители знают по сериалу «Скорая помощь». По данным издания, несмотря на то, что фасад здания выглядит довольно строго, внутри дома уютно и комфортно.

Площадь нового особняка звезды «Сумерек» равняется 452 квадратным метрам. В нем четыре спальни, пять ванных, гостиная, более интимная семейная комната.

Кроме того в здании есть столовая с открытой обеденной лоджией, небольшая прачечная и кухня. Рядом с основным зданием на участке расположен гостевой дом. Особняк находится в пышном саду, около него есть соляной бассейн с сауной и спа.

Напомним, это не единственная недвижимость знаменитости в этом городе. Она является собственницей дома, который находится на закрытой территории по соседству с особняками других звезд. Кроме того, звезда купила пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 5,6 миллиона долларов (около 415 миллионов рублей). Она также собственница дома в Малибу за в 9,5 миллиона долларов (703,1 миллиона рублей).

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Фото: Global Look Press

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