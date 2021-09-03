Принцесса без юбки: Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Спенсер» в ультрамини
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Mark Thomas/Global Look Press
Бренд выбранного наряда Стюарт угадать не сложно — это безупречный Chanel. Правда, несколько оригинальной модели: из классической твидовой ткани был сшит комбинезон с ультракороткими шортами. Он украшен золотыми пуговицами и аккуратной окантовкой на карманах. Стройные ноги Кристен подчеркнула черными туфлями-лодочками, а по залитой солнцем улице Венеции прошлась в черных солнцезащитных очках. Количество украшений звезда свела к минимуму.
Фильм «Спенсер» рассказывает о рождественских выходных 1992 года, которые принцесса проводила в поместье королевы Елизаветы II. Отношения с членами семьи к тому времени уже были более, чем натянутыми. А сюжет развивается вокруг желания леди Ди подать на развод.
31-летняя актриса была не сразу принята положительно поклонниками принцессы Дианы и ее наследия. Но чем больше кадров появлялось в Сети со съемок ленты режиссера Пабло Ларраина, тем больше, даже самые жуткие скептики, начинали ждать премьеру. К слову, раньше Пабло уже работал над исторической картиной — он снял Натали Портман в фильме «Джеки» о жизни Жаклин Кеннеди после убийства мужа.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press