Принцесса без юбки: Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Спенсер» в ультрамини

Фильм «Спенсер» рассказывает о рождественских выходных 1992 года, которые принцесса проводила в поместье королевы Елизаветы II. Отношения с членами семьи к тому времени уже были более, чем натянутыми. А сюжет развивается вокруг желания леди Ди подать на развод.

31-летняя актриса была не сразу принята положительно поклонниками принцессы Дианы и ее наследия. Но чем больше кадров появлялось в Сети со съемок ленты режиссера Пабло Ларраина, тем больше, даже самые жуткие скептики, начинали ждать премьеру. К слову, раньше Пабло уже работал над исторической картиной — он снял Натали Портман в фильме «Джеки» о жизни Жаклин Кеннеди после убийства мужа.