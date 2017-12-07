Невеста нападающего мадридского «Реала» поддержала любимого на церемонии вручения наград лучшим футболистам по версии журнала France Football.

Наверняка даже тем, кто не интересуется футболом, известны имена игроков Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые ежегодно борются за звание лучшего футболиста года. Вчера в Париже прошла очередная ежегодная церемония вручения «Золотых мячей» лучшим игрокам по версии журнала France Football.

В этом году «Золотой мяч» получил нападающий «Реал Мадрид» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который обошел своих прямых конкурентов Лионеля Месси и Неймара. Для Криштиану эта награда стала пятой за время его футбольной карьеры. Ранее журнал называл Роналду лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 годах. Стоит отметить, что количество «Золотых мячей» в копилке Роналду сравнялось с наградами Месси — нападающего «Барселоны» и капитана национальной сборной Аргентины признавали лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.