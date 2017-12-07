Криштиану Роналду стал пятикратным обладателем «Золотого мяча»
Наверняка даже тем, кто не интересуется футболом, известны имена игроков Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые ежегодно борются за звание лучшего футболиста года. Вчера в Париже прошла очередная ежегодная церемония вручения «Золотых мячей» лучшим игрокам по версии журнала France Football.
В этом году «Золотой мяч» получил нападающий «Реал Мадрид» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который обошел своих прямых конкурентов Лионеля Месси и Неймара. Для Криштиану эта награда стала пятой за время его футбольной карьеры. Ранее журнал называл Роналду лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 годах. Стоит отметить, что количество «Золотых мячей» в копилке Роналду сравнялось с наградами Месси — нападающего «Барселоны» и капитана национальной сборной Аргентины признавали лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Поддержать звезду мирового футбола в Париж прилетела его невеста Джорджина Родригес, которая меньше месяца назад подарила Криштиану четвертого ребенка — девочку Алану Мартину. В своем Instagram 22-летняя модель опубликовала совместную фотографию с лучшим футболистом года, которую трогательно подписала: «Никогда не переставай мечтать. Это твой пятый "Золотой мяч". Я очень счастлива быть рядом с тобой. Я тебя люблю».
В свою очередь, Роналду поблагодарил всех, кто причастен к его очередной победе: «Сбылась еще одна моя мечта. Это невероятное чувство. Спасибо моей семье, друзьям, коллегам по команде, тренерам и всем, кто был со мной на протяжении многих лет».
Фото: instagram