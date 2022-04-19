Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына: «Самая большая боль»

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с воодушевлением готовились к появлению на свет долгожданной двойни, однако во время родов один из малышей не выжил. Знаменитый футболист огорошил поклонников новостью о потере новорожденного сына.

«Наш малыш умер. Это самая большая утрата, которую только могут пережить родители. Только наша новорожденная дочь дает нам силы справиться с болью и пережить этот момент», — сообщил в своем микроблоге безутешный отец.

Напомним, что у пары уже подрастает дочь, хотя они так и не узаконили свои отношения. Криштиану и Джорджина объявили о помолвке еще в 2018 году, однако до алтаря так и не дошли. Поклонники предположили, что звездная пара могла сыграть свадьбу тайно, однако ни Криштиану, ни Джорджина не подтвердили эту информацию. Возможно, препятствием на пути к счастью возлюбленных стоит мать спортсмена. Она уверена, что Джорджина не любит ее сына и находится с ним рядом только из-за денег и славы.

Как бы там не было, молодые люди вместе с 2016 года. Джорджина успешно справляется с ролью многодетной матери, помогая футболисту с воспитанием его старших детей от предыдущих отношений. Появление еще одного совместного ребенка наверняка еще больше сплотит влюбленных и поможет им пережить этот непростой период.