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Криштиану Роналду одним движением руки на 4 млрд долларов «обрушил» акции Coca-Cola

Курьезная ситуация произошла накануне во время пресс-конференции перед матчем сборных Португалии и Венгрии. Во время общения с журналистами один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду без злого умысла совершил поступок, который отразился на компании с мировым именем.

На пресс-конференции чемпионата Европы — 2020 нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии отодвинул в сторону бутылочки со знаменитой газировкой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Криштиану Роналду в Париже

Фото: www.instagram.com/cristiano

Видео с футболистом стало мгновенно вирусным, а акции компании-производителя газировки подешевели на 4 миллиарда долларов (-1,6%) — с 242 до 238 миллиардов.

Компания является одним из спонсоров Евро-2020, и бутылочки стояли на столе в рекламных целях. Но Роналду это нисколько не смутило. Он призвал всех пить чистую воду. Известно, что 36-летний спортсмен ведет здоровый образ жизни и строго следит за диетой.

Кстати, матч между сборными Португалии и Венгрии закончился победой первых. Первый мяч в ворота соперника отправил 27-летний Рафаэл Геррейру, и два мяча (один по пенальти) забил Криштиану Роналду.

Фото и видео: Instagram, youtube-канал TELESPORT

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