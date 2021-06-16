Криштиану Роналду одним движением руки на 4 млрд долларов «обрушил» акции Coca-Cola
На пресс-конференции чемпионата Европы — 2020 нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии отодвинул в сторону бутылочки со знаменитой газировкой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/cristiano
Видео с футболистом стало мгновенно вирусным, а акции компании-производителя газировки подешевели на 4 миллиарда долларов (-1,6%) — с 242 до 238 миллиардов.
Компания является одним из спонсоров Евро-2020, и бутылочки стояли на столе в рекламных целях. Но Роналду это нисколько не смутило. Он призвал всех пить чистую воду. Известно, что 36-летний спортсмен ведет здоровый образ жизни и строго следит за диетой.
Кстати, матч между сборными Португалии и Венгрии закончился победой первых. Первый мяч в ворота соперника отправил 27-летний Рафаэл Геррейру, и два мяча (один по пенальти) забил Криштиану Роналду.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал TELESPORT
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