Криштиану Роналду одним движением руки на 4 млрд долларов «обрушил» акции Coca-Cola

Компания является одним из спонсоров Евро-2020, и бутылочки стояли на столе в рекламных целях. Но Роналду это нисколько не смутило. Он призвал всех пить чистую воду. Известно, что 36-летний спортсмен ведет здоровый образ жизни и строго следит за диетой.

Кстати, матч между сборными Португалии и Венгрии закончился победой первых. Первый мяч в ворота соперника отправил 27-летний Рафаэл Геррейру, и два мяча (один по пенальти) забил Криштиану Роналду.