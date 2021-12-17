Криштиану Роналду и его возлюбленная раскрыли пол своих будущих детей — милое видео

В октябре этого года супруги объявили о том, что скоро в их семье состоится пополнение — они ждут близнецов. У Рональду уже есть четверо детей: сын Криштиану, близнецы Ева и Матео, а также дочка Алана Мартина, которую ему родила Родригез. Кто является матерями остальных детей спортсмена — неизвестно.

Все свое потомство футболист собрал в холле своего частного дома для того, чтобы семейство в полном составе смогло узнать важную новость — пол малышей, которым скоро предстоит появиться на свет.

Криштиану-младший, Ева, Матео и Алана Мартина удостоились важной чести. Ребятам предстояло лопнуть шарики внутри которых был спрятан пол их будущих родственников. С задачей дети справились отлично: на пол посыпались конфетти розового и голубого цвета, что означает одно — у них станет на одного братика и сестренку больше.