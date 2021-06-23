Криса Брауна, поднимавшего руку на Рианну, снова обвинили в избиении женщины

Представители музыканта никак не прокомментировали это известие.

В рукоприкладстве Брауна обвиняют уже не в первый раз. Женщина обвинила его в том, что он ударил ее на частной вечеринке.

Позже, в 2009 году музыканта в том же обвинила певица Рианна – тогда они состояли в отношениях. Как рассказала артистка, накануне церемонии «Грэмми» он избил ее.