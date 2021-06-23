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Криса Брауна, поднимавшего руку на Рианну, снова обвинили в избиении женщины

В полицию 18 июня поступило сообщение о том, что музыкант Крис Браун ударил женщину во время ссоры. Неизвестно, будет ли музыканту предъявлено обвинение, однако уже сейчас ведется проверка. Об этом пишет TMZ.
Криса Брауна, поднимавшего руку на Рианну, снова обвинили в избиении женщины

Представители музыканта никак не прокомментировали это известие.

В рукоприкладстве Брауна обвиняют уже не в первый раз. Женщина обвинила его в том, что он ударил ее на частной вечеринке.

Позже, в 2009 году музыканта в том же обвинила певица Рианна – тогда они состояли в отношениях. Как рассказала артистка, накануне церемонии «Грэмми» он избил ее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Крис Браун в темных очках

Фото: @chrisbrownfornia

По решению суда, Крис Браун отправился на общественные работы сроком 5 лет, а потом очень хотел вернуть бывшую возлюбленную, записывая извинения.

Был у Криса инцидент и с другой бывшей, по имени Карруче Тран, с которой он тоже встречался, подала в суд с требованием запретить приближаться к ней на 5 лет.

За звездой числится и более неоднозначное обвинение, которое, однако, не подтвердилось – якобы он устроил вечеринку, которая закончилась изнасилованием женщины. Крис Браун, однако, смог доказать, что к этому непричастен.

Фото: Instagram Криса Брауна

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