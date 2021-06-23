Криса Брауна, поднимавшего руку на Рианну, снова обвинили в избиении женщины
Представители музыканта никак не прокомментировали это известие.
В рукоприкладстве Брауна обвиняют уже не в первый раз. Женщина обвинила его в том, что он ударил ее на частной вечеринке.
Позже, в 2009 году музыканта в том же обвинила певица Рианна – тогда они состояли в отношениях. Как рассказала артистка, накануне церемонии «Грэмми» он избил ее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @chrisbrownfornia
По решению суда, Крис Браун отправился на общественные работы сроком 5 лет, а потом очень хотел вернуть бывшую возлюбленную, записывая извинения.
Был у Криса инцидент и с другой бывшей, по имени Карруче Тран, с которой он тоже встречался, подала в суд с требованием запретить приближаться к ней на 5 лет.
За звездой числится и более неоднозначное обвинение, которое, однако, не подтвердилось – якобы он устроил вечеринку, которая закончилась изнасилованием женщины. Крис Браун, однако, смог доказать, что к этому непричастен.
Фото: Instagram Криса Брауна
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