Крис Дженнер прокомментировала развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Крис Дженнер впервые прокомментировала развод ее дочери Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста.

Об этом она рассказала в интервью The Kyle & Jackie O Show.

«Я думаю, в любое время будет тяжело. В нашей семье хорошо то, что мы поддерживаем друг друга и очень любим, поэтому все, что я хочу, — это чтобы они были счастливы. И я хочу, чтобы их дети были счастливы. Это наша главная цель». Звезда реалити добавила, что единственное, чего она хочет как мать, это «возможности любить и ценить друг друга». Крис Дженнер призналась, что не знает окончательного решения пары: «Я уверена, что они вносят последние штрихи. Но я думаю, что для них это личное».

Она также отметила, как будет обстоять ситуация с ее внуками, и заметила, что полностью одобряет решение дочери сохранить отношения Канье с детьми.

По этому вопросу высказалась и Кейтлин Дженнер.

«Я люблю Кимберли. Честно, я люблю и Канье. У нас с Канье очень хорошие взаимоотношения. Я желаю им обоим только всего самого наилучшего. Но все, что я могу сказать, — это их история, не моя, и они должны о ней рассказывать. Думаю, вы сможете узнать о некоторых вещах из финальных эпизодов. Я, по крайней мере, этому не удивлюсь — хотя я еще не видела шоу, но помню съемки некоторых сцен. Думаю, это будет довольно интересно», — заявила она.