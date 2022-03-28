Криминальная Санта-Барбара: вскрылись подробности развода жены Сергея Жигунова с экс-супругом
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Фото: Соцсети
В 2021 году Виктория Ворожбит вышла замуж за актера и продюсера Сергея Жигунова. Журналистка счастлива в браке, но это счастье дорого ей обошлось.
Первым мужем Виктории был медиамагнат Виктор Суханов, в браке с которым она прожила 15 лет. В 2017 году Ворожбит познакомилась со своим нынешним мужем и решила закончить отношения с Сухановым. В 2018 году она подала на развод, который проходил крайне тяжело для обеих сторон. Больше года экс-супруг не позволял женщине забрать свои вещи и документы.
На этом Виктор не остановился. Он обратился в суд, чтобы присвоить себе все имущество бывшей супруги, которое, к слову, оценивают в 70 миллионов рублей. Также по его инициативе были арестованы автомобиль Ворожбит и квартира покойной матери.
Позже в СМИ появилась информация о том, что суд принял сторону Суханова и обязал Викторию выплачивать ипотеку за дом, в котором она раньше жила с Виктором.
Журналистка решила высказаться по этому поводу в своем Telegram-канале. По словам женщины, именно нынешняя жена Виктора Суханова работает против нее в суде. По ее вине Виктория никак не может добиться раздела имущества и получить свои деньги.
Помимо этого супруга Суханова, Юлия Толмачева, является бывшим депутатом Законодательного собрания Приморского края, бывшим руководителем краевого отделения Партии пенсионеров, а также бывший кандидат в губернаторы Приморья. В личном блоге супруга Жигунова рассказала, что 28 марта Юлии вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере.
«Прокурор просил вынести наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей. Но приговор другой — 5 лет условно и штраф 250 тысяч», — поделилась Виктория. Она возмущена тем, что Толмачевой смягчили наказание.
Фото: соцсети