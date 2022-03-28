Криминальная Санта-Барбара: вскрылись подробности развода жены Сергея Жигунова с экс-супругом

В 2021 году Виктория Ворожбит вышла замуж за актера и продюсера Сергея Жигунова. Журналистка счастлива в браке, но это счастье дорого ей обошлось.

Первым мужем Виктории был медиамагнат Виктор Суханов, в браке с которым она прожила 15 лет. В 2017 году Ворожбит познакомилась со своим нынешним мужем и решила закончить отношения с Сухановым. В 2018 году она подала на развод, который проходил крайне тяжело для обеих сторон. Больше года экс-супруг не позволял женщине забрать свои вещи и документы.

На этом Виктор не остановился. Он обратился в суд, чтобы присвоить себе все имущество бывшей супруги, которое, к слову, оценивают в 70 миллионов рублей. Также по его инициативе были арестованы автомобиль Ворожбит и квартира покойной матери.