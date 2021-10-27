Крестный сын принцессы Дианы в третий раз женился на своей возлюбленной

На торжестве также присутствовали принцесса Евгения, королева Дании Маргарет II и королева Испании София Греческая.

Важно отметить, что эта третья по счету свадьба молодоженов. Принц Филипп и Нина Флор поженились в декабре 2020 года в окружении своих отцов, спустя несколько месяцев они снова сыграли свадьбу в скромном кругу. А уже осенью состоялась третья церемония бракосочетания, но уже с королевским размахом. Такие мероприятия были связаны с коронавирусными ограничениями.