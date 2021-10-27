Крестный сын принцессы Дианы в третий раз женился на своей возлюбленной
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Фото: Getty Images
Дочь швейцарского миллиардера и владельца известной авиакомпании VistaJet Томаса Флора Нина Флор выглядела безупречно у алтаря в роскошном белом платье Chanel с бантом на животе и декольте. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара матери жениха — королевы Анны-Марии, все, как и подобает королевским традициям.
Фото: Getty Images
На торжестве также присутствовали принцесса Евгения, королева Дании Маргарет II и королева Испании София Греческая.
Важно отметить, что эта третья по счету свадьба молодоженов. Принц Филипп и Нина Флор поженились в декабре 2020 года в окружении своих отцов, спустя несколько месяцев они снова сыграли свадьбу в скромном кругу. А уже осенью состоялась третья церемония бракосочетания, но уже с королевским размахом. Такие мероприятия были связаны с коронавирусными ограничениями.
Фото и видео: Getty Images