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Крестный сын принцессы Дианы в третий раз женился на своей возлюбленной

35-летний принц Греции и Дании Филипп женился на своей избраннице, миллиардерше Нине Флор. Королевская свадьба состоялась в Кафедральном соборе столицы Греции Афинах. Среди гостей присутствовали представители различных королевских семей, в том числе принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.
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Слайд, который
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Свадьба принца Греции и Дании Филиппа и Нины Флор

Фото: Getty Images

Дочь швейцарского миллиардера и владельца известной авиакомпании VistaJet Томаса Флора Нина Флор выглядела безупречно у алтаря в роскошном белом платье Chanel с бантом на животе и декольте. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара матери жениха — королевы Анны-Марии, все, как и подобает королевским традициям.

Свадьба принца Греции и Дании Филиппа и Нины Флор

Свадьба принца Греции и Дании Филиппа и Нины Флор

Фото: Getty Images

На торжестве также присутствовали принцесса Евгения, королева Дании Маргарет II и королева Испании София Греческая.

Важно отметить, что эта третья по счету свадьба молодоженов. Принц Филипп и Нина Флор поженились в декабре 2020 года в окружении своих отцов, спустя несколько месяцев они снова сыграли свадьбу в скромном кругу. А уже осенью состоялась третья церемония бракосочетания, но уже с королевским размахом. Такие мероприятия были связаны с коронавирусными ограничениями.

Фото и видео: Getty Images