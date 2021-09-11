Крестница принца Чарльза впервые вышла замуж после 26 лет отношений
54-летняя фотомодель, дизайнер по интерьеру и писательница Индия Хикс впервые вышла замуж. Крестница принца Чарльза имеет пятерых детей от своего партнера Дэвида Флинта Вуда, с которым состоит в гражданском браке на протяжении 26 лет. Торжество по случаю долгожданной свадьбы пары прошло в приходской церкви Брайтвелл Болдуин в Оксфордшире.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: David Loftus/@indiahicksstyle/Instagram
Для Индии это место имеет особое значение, здесь прошло ее крещение, а также похоронен отец Дэвид.
Индия Хикс идет к алтарю
Близкий друг пары фотограф Дэвид Лофтус опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото и видео с торжества.
Индия пошла к алтарю в сопровождении сына в кружевном платье трапециевидной формы с длинными рукавами, созданном модельером Эмилией Викстед. Хикс дополнила образ атласными белыми туфлями и кружевной вуалью.
Несмотря на то, что влюбленные воспитывают пятерых детей: 24-летних Уэсли и Феликса, 22-летнего Амори, 18-летнего Конрада и 13-летнюю Домино, этот брак станет для них первым.
Фото и видео: Instagram
Популярное