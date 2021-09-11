Крестница принца Чарльза впервые вышла замуж после 26 лет отношений

Близкий друг пары фотограф Дэвид Лофтус опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото и видео с торжества.

Индия пошла к алтарю в сопровождении сына в кружевном платье трапециевидной формы с длинными рукавами, созданном модельером Эмилией Викстед. Хикс дополнила образ атласными белыми туфлями и кружевной вуалью.

Несмотря на то, что влюбленные воспитывают пятерых детей: 24-летних Уэсли и Феликса, 22-летнего Амори, 18-летнего Конрада и 13-летнюю Домино, этот брак станет для них первым.