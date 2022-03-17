Крепкий орешек уже не тот: Брюс Уиллис спровоцировал слухи о завершении карьеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Radin/ Global Look Press
19 марта Брюсу Уиллису исполнится 67 лет. Казалось бы, еще рано уходить на покой, но здоровье артиста больше не позволяет ему полностью отдаваться любимой работе. Люди, приближенные к актеру, говорят о том, что звезда страдает от ранней деменции. Болезнь вызывает у него провалы в памяти и нарушение координации, сообщает издание The New Zealand Herald. Съемочная группа подтверждает, что Брюсу тяжело запоминать и воспроизводить длинные реплики. Последние годы «крепкий орешек» использует специальное устройство, через которое суфлер диктует ему текст. Иногда он даже теряет ориентацию в пространстве. В последнее время рядом с актером постоянно находится ассистент. которой помогает ему передвигаться.
«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это — работать с ним в последние несколько лет», — высказался режиссер.
Фанаты нашли связь между болезнью актера и тем, что в последнее время он активно снимается в фильмах не самого высоко качества. Люди считают, что перед уходом из кино он спешит сняться в как можно большем числе фильмов и заработать достаточно денег, пока еще может запомнить текст.
Фото: Global Look Press