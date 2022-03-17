Крепкий орешек уже не тот: Брюс Уиллис спровоцировал слухи о завершении карьеры

«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это — работать с ним в последние несколько лет», — высказался режиссер.

Фанаты нашли связь между болезнью актера и тем, что в последнее время он активно снимается в фильмах не самого высоко качества. Люди считают, что перед уходом из кино он спешит сняться в как можно большем числе фильмов и заработать достаточно денег, пока еще может запомнить текст.