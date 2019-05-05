Кристина Асмус ответила хейтерам, опубликовав нежное фото со смешными хэштегами

И, как всегда, нашлись среди ее фолловеров те, кто и тут вставил свои пять копеек. «Кристина, Гарик не боится вас иногда сломать, когда обнимает? (написано без злых эмоций, а чисто тупым любопытством?)», - последовал комментарий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). «Знаете, не уточняла», - ответила актриса.