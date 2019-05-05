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Кристина Асмус ответила хейтерам, опубликовав нежное фото со смешными хэштегами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус в отпуске

Фото: Instagram
Актриса подшутила над своими подписчиками.

Кристина Асмус провела с мужем Гариком Харламовым несколько дней в Дубае, где проходил фестиваль «Жара». Во время мини-отпуска актриса сделала фото, на котором запечатлела себя в бежевом боди. Естественно, такой наряд не скрыл, а лишь подчеркнул утонченные формы Асмус. Снимок актриса подписала смешными хештегами, которые недвусмысленно адресованы критикующим ее подписчикам: «#опятьголая, #тывкакойстранеале, #слышьчетворишь, #замужемилигде, #ататадевчуля, #чтоскажетбульдог, #чтоскажетгузеева, #варяуженета», - написала Кристина.

И, как всегда, нашлись среди ее фолловеров те, кто и тут вставил свои пять копеек. «Кристина, Гарик не боится вас иногда сломать, когда обнимает? (написано без злых эмоций, а чисто тупым любопытством?)», - последовал комментарий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). «Знаете, не уточняла», - ответила актриса.

Ранее Асмус по прилету в Дубаи опубликовала в Instagram видеоролик, в котором рассказала о сюрпризе от мужа. Гарик украсил номер в гостинице семейными снимками.

А вам нравится Кристина и ее фигура?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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