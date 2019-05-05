Кристина Асмус ответила хейтерам, опубликовав нежное фото со смешными хэштегами

Кристина Асмус провела с мужем Гариком Харламовым несколько дней в Дубае, где проходил фестиваль «Жара». Во время мини-отпуска актриса сделала фото, на котором запечатлела себя в бежевом боди. Естественно, такой наряд не скрыл, а лишь подчеркнул утонченные формы Асмус. Снимок актриса подписала смешными хештегами, которые недвусмысленно адресованы критикующим ее подписчикам: «#опятьголая, #тывкакойстранеале, #слышьчетворишь, #замужемилигде, #ататадевчуля, #чтоскажетбульдог, #чтоскажетгузеева, #варяуженета», - написала Кристина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
😝 #дачтожтакое #опятьголая #тывкакойстранеалё #слышьчетворишь #замужемилигде #ататадевчуля #чтоскажетбульдог #чтоскажетгузеева #хорошохотьбезжопы #варяуженета #фуодникости #когдабольшенечегопоказывать #сталакаквсе #хотяибылакаквсе #зачемтакоевыставлятьблять #можнобезблять #ябсвоюубил #давообщенепОшло #комуэтоинтересно #полюбасгарикхештегиписал #телокакуребенка #какпрочестьэтихештеги #точноразводятся #аявообщесмалышкойсижу #мытожетут #ябытебялайкнул #меняоднуинтересуетфирмакупальника #аменяразмерноги
И, как всегда, нашлись среди ее фолловеров те, кто и тут вставил свои пять копеек. «Кристина, Гарик не боится вас иногда сломать, когда обнимает? (написано без злых эмоций, а чисто тупым любопытством?)», - последовал комментарий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). «Знаете, не уточняла», - ответила актриса.
Ранее Асмус по прилету в Дубаи опубликовала в Instagram видеоролик, в котором рассказала о сюрпризе от мужа. Гарик украсил номер в гостинице семейными снимками.
А вам нравится Кристина и ее фигура?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!