«Красотка с прекрасными ножками»: Анастасия Макеева впечатлила фанатов видео в платье с открытой спиной

«Для меня, наверное, потому что у меня день рождения и Новый год рядом, — это самое сказочностей время! И я так верю в чудеса, как ребенок! Я так хочу, чтоб все вокруг были счастливы и не потому что я такая добрая, а весьма из эгоистичных соображений. Когда вокруг много счастливых людей, мне вашего счастья тоже чуточку достанется. Спасибо вам большое за ваше тепло, и я еще неделю буду разбирать подарки и благодарить вас!», — написала Анастасия в микроблоге.

«Красотка очаровательная, ножки — огонь. Анастасия, вы прекрасны», «Шикарная», «Настя, какая вы счастливая, как хорошо, что у вас все хорошо!», «Какая красавица! Платье бесподобное!», «Спасибо за настроение, оно всегда улучшается от ваших видео», — написали актрисе в комментариях.