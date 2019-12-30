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«Красотка с прекрасными ножками»: Анастасия Макеева впечатлила фанатов видео в платье с открытой спиной

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева

Фото: Instagram

Актриса балует поклонников своими яркими и красивыми образами.

Анастасия Макеева опубликовала в Instagram новое видео с новогодней атмосферой. Актриса в алом платье с открытой спиной снялась возле новогодней елки и собрала множество комплиментов от подписчиков.

«Для меня, наверное, потому что у меня день рождения и Новый год рядом, — это самое сказочностей время! И я так верю в чудеса, как ребенок! Я так хочу, чтоб все вокруг были счастливы и не потому что я такая добрая, а весьма из эгоистичных соображений. Когда вокруг много счастливых людей, мне вашего счастья тоже чуточку достанется. Спасибо вам большое за ваше тепло, и я еще неделю буду разбирать подарки и благодарить вас!», — написала Анастасия в микроблоге.

«Красотка очаровательная, ножки — огонь. Анастасия, вы прекрасны», «Шикарная», «Настя, какая вы счастливая, как хорошо, что у вас все хорошо!», «Какая красавица! Платье бесподобное!», «Спасибо за настроение, оно всегда улучшается от ваших видео», — написали актрисе в комментариях.

Анастасия с родителями

Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя: «А вы и правда самовлюбленная особа!», «Детей надо воспитывать и ими заниматься», — добавили бестактные подписчики Макеевой. На что они получили ответ от одного из поклонников Анастасии: «Детей нужно воспитывать и заботиться о них, а любить и себя нужно. Жизнь не такая длинная, как кажется».

Фото и видео: Instagram

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