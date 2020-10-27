«Красота в генах»: Анна Старшенбаум показала архивное фото своей мамы, на которую она похожа как две капли воды
Фото: www.instagram.com/starshenbaum_anna/
Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Детям до 16», показала архивное фото своей мамы Оксаны.
«Мама .. Похожи ?)», – подписала публикацию Анна.
Подписчики отметили красоту молодой женщины, и заметили, что их любимица очень подходит на свою мать. Многие, однако, заявили, что было бы правильнее увидеть фото отца актрисы, прежде чем принять решение:
«Одно лицо, Анна, вы очень похожи. Это 90е?», «И правда красота в генах, очень похожи», «Копия) вы очень красивая Анна) и мама тоже», «Очень ! Я думала это Вы в подростковом возрасте!», «Носик и нижняя часть лица, а глаза, видимо, папины?».
Детство у актрисы выдалось очень непростым. Ее отцом был психотерапевт, который женился на своей бывшей пациентке. На тот момент у него была другая семья, от которой он ушел. С новой молодой супругой он тоже прожил недолго – после рождения дочки начались многочисленные конфликты. Долго пара не протянула,и родители развелись. Девочке пришлось жить только на алименты отца, и мириться с многочисленными мамиными сожителями, однако трудности закалили ее характер.
Уже в 14 лет девочка переехала в квартиру покойной бабушки, бросила школу и пришла в класс Экспериментального театра-студии Владимира Спесивцев, параллельно снимаясь в незначительных ролях.
Фото и видео: Instagram Анны Старшенбаум
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