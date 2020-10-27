«Красота в генах»: Анна Старшенбаум показала архивное фото своей мамы, на которую она похожа как две капли воды

«Одно лицо, Анна, вы очень похожи. Это 90е?», «И правда красота в генах, очень похожи», «Копия) вы очень красивая Анна) и мама тоже», «Очень ! Я думала это Вы в подростковом возрасте!», «Носик и нижняя часть лица, а глаза, видимо, папины?».

Детство у актрисы выдалось очень непростым. Ее отцом был психотерапевт, который женился на своей бывшей пациентке. На тот момент у него была другая семья, от которой он ушел. С новой молодой супругой он тоже прожил недолго – после рождения дочки начались многочисленные конфликты. Долго пара не протянула,и родители развелись. Девочке пришлось жить только на алименты отца, и мириться с многочисленными мамиными сожителями, однако трудности закалили ее характер.

Уже в 14 лет девочка переехала в квартиру покойной бабушки, бросила школу и пришла в класс Экспериментального театра-студии Владимира Спесивцев, параллельно снимаясь в незначительных ролях.