Красота требует жертв: Киркоров признался, что ему приходится регулярно делать с лицом

Недавно отметивший 55-летний юбилей Филипп Киркоров гордится тем, что находится в отличной форме и выглядит моложе некоторых своих коллег по цеху. При этом музыкант не пытается кокетничать с поклонниками и хвалить свою потрясающую генетику, а сразу честно рассказывает о том, что поддерживать красоту и молодость ему помогают различные косметологические процедуры.

По словам певца, он не прочь попробовать на себе новинки в бьюти-сфере, если это поможет ему как можно дольше выглядеть моложе своих лет. Киркоров уверен, что только регулярное посещение косметолога и применение омолаживающих процедур поможет ему достичь желаемой цели.

«Думаю, что еще? Где мне чего прибрать, убрать, чтобы не сдать, какую-нибудь косметологическую процедуру. Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сложно обойтись», — раскрыл свой секрет поп-музыкант. Кроме того, несколько лет назад артисту удалось сбросить около 30 лишних килограммов. И теперь, чтобы сохранить идеальный вес, ему приходится отказываться от некоторых продуктов, в числе которых булки и газированные напитки.