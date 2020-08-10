«Красота от мамы»: Алена Хмельницкая показала новые фото подросшей дочери
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
«Сложно в это поверить, но скоро сентябрь, школа, 4 класс! Ксюшка подросла, и я заказала на примерку много разных кофточек, блузочек, которых могут подойти к школьной форме! Надо сказать, что я всегда за форму в школе, мне кажется, это, во-первых, красиво, удобно, и еще экономит время и нервы утром, при сборах в школу. Но Ксюша уже абы что не наденет, у нас уже начались подростковые «закидоны», и как же я была приятно удивлена, когда она выбрала штук 6 блузочек, и вкусы у нас с ней в кое-то веке совпали! А некоторые из них я бы с удовольствием купила бы в своем размере! Правда-правда!», — написала Алена Хмельницкая в Instagram.
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Фолловеры отметили, что Ксения заметно повзрослела и растет настойщей красоткой. «Дочь красавица», «Красота от мамы», «Мамин взгляд», «Очень похожи. Но и индивидуальность есть. Красотки. И мама и дочка», «Вот уже мама в миниатюре!!», «Красивая девочка! В глазах - сила души!», «Какая уже взрослая девушка! Эх, дети, дети», «У Ксюши улыбка как у мамы,с ямочками», «Супердевчонки», «Как выросла!!!!», «Красавицы. Дочь похожа на Вас очень! Такие же глаза красивые и шикарные волосы», «Совсем уже девушка стала! Как быстро они растут», «Как вы похожи! Крутые обе», «Какая же она у вас красивая, смотрю на вас обеих и любуюсь, и увидев эти фото, кажеться перевоплощение дочки в вас, но со своим индивидуализмом», — пишут они в комментариях.
Напомним, что у Алены Хмельницкой есть двоего дочерей от первого супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Старшей дочке актрисы Александре в сентябре исполнится 25 лет.
Фото: Instagram
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