«Красота от мамы»: Алена Хмельницкая показала новые фото подросшей дочери

Фолловеры отметили, что Ксения заметно повзрослела и растет настойщей красоткой. «Дочь красавица», «Красота от мамы», «Мамин взгляд», «Очень похожи. Но и индивидуальность есть. Красотки. И мама и дочка», «Вот уже мама в миниатюре!!», «Красивая девочка! В глазах - сила души!», «Какая уже взрослая девушка! Эх, дети, дети», «У Ксюши улыбка как у мамы,с ямочками», «Супердевчонки», «Как выросла!!!!», «Красавицы. Дочь похожа на Вас очень! Такие же глаза красивые и шикарные волосы», «Совсем уже девушка стала! Как быстро они растут», «Как вы похожи! Крутые обе», «Какая же она у вас красивая, смотрю на вас обеих и любуюсь, и увидев эти фото, кажеться перевоплощение дочки в вас, но со своим индивидуализмом», — пишут они в комментариях.

Напомним, что у Алены Хмельницкой есть двоего дочерей от первого супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Старшей дочке актрисы Александре в сентябре исполнится 25 лет.